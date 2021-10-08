HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 08 Ekim 2021, 08: 56 Hatay Büyükşehir Belediyesi şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturuyor.

YAYLADAĞI, HATAY (Habermetre) - Tarih: 08 Ekim 2021, 08: 56

Hatay Büyükşehir Belediyesi şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturuyor.

Bu anlayışla hareket eden HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay içerisinde Yayladağı'nda başlattığı çalışmayı tamamladı.

HBB ekipleri, Yayladağı Dağdüzü(Çaksına) Mahallesi'nde eski hali sathi kaplama olan 9 buçuk kilometrelik yoldaki beton asfalt serimini bitirdi.

Yoldaki yağmur suyu geçiş noktalarına tahliye hattı da döşeyen ekipler, böylelikle yağmur sebebiyle yolda oluşabilecek su birikintilerinin de önüne geçmiş oldu.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Samandağ Yeni Mahalle sed yolunda 4 kilometre ve Kırıkhan Karamankaşı Mahallesi bağlantı yolunda 2 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışmasına başladı.

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