HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 04 Ekim 2021, 12: 06

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, dördüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Antakya 1 No. lu Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yaptıran Savaş, aşının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

"ZAMANINDA VE ÖNERİLDİĞİ ŞEKİLDE AŞI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bir gram tedbirin bir ton belayı defedeceğini söyleyen Başkan Savaş, "Önce kendiniz, sonra çevreniz, yakınlarınız ve tüm insanlar için lütfen aşı olalım. Aşı olmayınca birçok şeyle birlikte canımızı kaybedebiliriz. Çevremizdekilere de zarar verebiliriz. Zamanında ve önerildiği şekilde aşı olmak çok önemli. Lütfen aşı olalım. Kendimizi ve çevremizi koruyalım" dedi.

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