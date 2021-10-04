Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek - Haberler
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Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Honda'nın kapattığı fabrikayı satın alan HABAŞ, fabrikada yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak.

Türkiye'de üretimini durdurarak kapatan Honda'nın fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli hibrit araç üretmek için hazırlıklarına başladı. HABAŞ yetkililerinin 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde oldukları, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlayacağı öğrenildi. Ayrıca HABAŞ'ın, İngiltere'de bulunan kapanan Honda fabrikasının ekipmanlarını Türkiye'ye getireceği ve eski çalışanlara da teklif götürdüğü belirtildi.


- Gebzekocaeli
Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Habaş, Honda'nın fabrikasında yerli hibrit otomobil üretecek

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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