Haaretz: İsrail, ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor - Haberler
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Haaretz: İsrail, ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Haaretz: İsrail, ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor

İsrail yönetiminin ABD'den, nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "ağır" yaptırımlar uygulanmasını istediği bildirildi.

İsrail yönetiminin ABD'den, nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "ağır" yaptırımlar uygulanmasını istediği bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın Washington'da bugün yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in ABD'den nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "acı verici" yaptırımlar getirmesini istediğini belirtti.

Sullivan-Hulata görüşmesinin ABD ve İsrail'in istihbarat paylaşımı ve Tahran'ın nükleer programının ne kadar ilerlediğine dair bir "temel değerlendirme" geliştirmesini sağlayacağı ifade edildi.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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