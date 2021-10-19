H5N6 virüsü nedir? H5N6 belirtileri nelerdir?
Bilim insanları, H5N6 isimli ölümcül kuş gribi türünün bulaştığı insanların yarısını öldürdüğünü ve son haftalarda vakalarda artış olduğu konusunda uyardı. Uzmanlar, geçen hafta Çin'de ortaya çıkan yeni salgının koronavirüsten çok daha tehlikeli olduğuna vurgu yapıyor. Peki, H5N6 virüsü nedir? H5N6 belirtileri nelerdir? H5N6 virüsü nedir?
Dünya insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün yeni bir felakete sürükleniyor. Rusya'nın güneyindeki Astrakhan kenti yakınlarındaki devasa bir çiftlikte 101 bin tavuk aynı gün içinde ölmeye başladı. Devlet Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler, H5N8 olarak bilinen nispeten yeni bir ölümcül kuş gribi türünün dolaşımda olduğunu gösterdi. H5N6 belirtileri nelerdir?
Bilim insanları kuş gribinin, dünyanın devam eden diğer salgını olduğunu belirterek H5N8'in son yıllarda yaklaşık 50 ülkede binlerce tavuk, ördek ve hindi sürüsünü yok ettiğini ve durma belirtisi göstermeyen bir virüs türü olduğunu söyledi.
2021'de insanda H5N8 enfeksiyonu olduğuna dair başka bir vaka bildirilmedi, ancak endişeler geçen hafta Çin'de H5N6 olarak bilinen başka bir kuş gribi türü hakkında alarm verildi. H5N6 ilk kez 2014'te tanımlandığından beri 48 kişiye bulaştı. Vakaların çoğu çalışan çiftliklerde çalışan insanlarla bağlantılı. Ancak son haftalarda bir artış oldu ve enfekte olan tüm insanların yarısından fazlası öldü, bu da H5N6'nın hız kazandığını, mutasyona uğradığını ve son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.
DSÖ, koronavirüsün Güneydoğu Asya'nın zar zor düzenlenmiş birçok vahşi yaşam çiftliğinde yoğun hayvan üremesiyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyor, ancak şu anda buna dair hiçbir kanıtı yok. Ancak, Hollanda'daki Q humması ve diğer ülkelerdeki kuş gribi salgınları yoğun hayvancılıkla ilişkilendirildi.
NTV'nin haberine göre Michael Greger, " Kalabalık, kapalı, tamamen doğal olmayan koşullarda kümes hayvanları, sığırlar ve domuzlar yetiştirmek, insan-hayvan ilişkisinin 10 binyıldaki en büyük değişikliği. Tarihsel olarak en büyük salgın riski sunan ve kesinlikle Covid-19'dan daha kötü olma potansiyeline sahip olan yeni kuş gribi virüslerinin salgınlarında benzeri görülmemiş bir patlama görüyoruz" sözleriyle uyardı.