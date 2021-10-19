H5N6 virüsü nedir? H5N6 belirtileri nelerdir?

Dünya insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün yeni bir felakete sürükleniyor. Rusya'nın güneyindeki Astrakhan kenti yakınlarındaki devasa bir çiftlikte 101 bin tavuk aynı gün içinde ölmeye başladı. Devlet Araştırma Merkezi tarafından yapılan testler, H5N8 olarak bilinen nispeten yeni bir ölümcül kuş gribi türünün dolaşımda olduğunu gösterdi. H5N6 belirtileri nelerdir?

50 ÜLKEDE BİNLERCE SÜRÜYÜ YOK ETTİ

Bilim insanları kuş gribinin, dünyanın devam eden diğer salgını olduğunu belirterek H5N8'in son yıllarda yaklaşık 50 ülkede binlerce tavuk, ördek ve hindi sürüsünü yok ettiğini ve durma belirtisi göstermeyen bir virüs türü olduğunu söyledi.

ENFEKTE OLAN TÜM İNSANLARIN YARISINDAN FAZLASI ÖLDÜ

2021'de insanda H5N8 enfeksiyonu olduğuna dair başka bir vaka bildirilmedi, ancak endişeler geçen hafta Çin'de H5N6 olarak bilinen başka bir kuş gribi türü hakkında alarm verildi. H5N6 ilk kez 2014'te tanımlandığından beri 48 kişiye bulaştı. Vakaların çoğu çalışan çiftliklerde çalışan insanlarla bağlantılı. Ancak son haftalarda bir artış oldu ve enfekte olan tüm insanların yarısından fazlası öldü, bu da H5N6'nın hız kazandığını, mutasyona uğradığını ve son derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.

"TARİHSEL OLARAK EN BÜYÜK SALGIN RİSKİ"

DSÖ, koronavirüsün Güneydoğu Asya'nın zar zor düzenlenmiş birçok vahşi yaşam çiftliğinde yoğun hayvan üremesiyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyor, ancak şu anda buna dair hiçbir kanıtı yok. Ancak, Hollanda'daki Q humması ve diğer ülkelerdeki kuş gribi salgınları yoğun hayvancılıkla ilişkilendirildi.

NTV'nin haberine göre Michael Greger, " Kalabalık, kapalı, tamamen doğal olmayan koşullarda kümes hayvanları, sığırlar ve domuzlar yetiştirmek, insan-hayvan ilişkisinin 10 binyıldaki en büyük değişikliği. Tarihsel olarak en büyük salgın riski sunan ve kesinlikle Covid-19'dan daha kötü olma potansiyeline sahip olan yeni kuş gribi virüslerinin salgınlarında benzeri görülmemiş bir patlama görüyoruz" sözleriyle uyardı.

Haberler.com - Gündem