HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 28 Aralık 2021, 12: 11

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) aralık ayı üst kurul toplantısı gerçekleşti.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında yapılan toplantıda 43 gündem maddesi ve 2 ek gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında şu maddeler yer aldı:

Toplu taşıma araçları bilet ücretlerine ve taksi ücretlerine güncelleme yapıldı.

Bazı cadde ve sokaklara tek yön ve park yasağı uygulaması getirildi.

Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde bulunan devlet yollarında hız limitleri güncellendi.

Altyapı çalışmaları esnasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek gerekli önlemlerin ilgili yüklenici kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanması görüşüldü.

Arsuz Uluçınar Mahallesi Akdeniz Caddesi'nin yaz ve kış sezonunda trafiğe kapatılması görüşüldü.

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