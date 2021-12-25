HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 25 Aralık 2021, 12: 49

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Noel bayramı kutlamalarına katılarak Hristiyan hemşehrilerinin ve cemaatinin bayram coşkusuna ortak oldu.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki bayramlaşma töreninde konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Noel'i büyük sevinç ve mutluluk içinde karşıladıklarını söyledi.

Sevgi ve barış kenti Antakya'da bayram kutlamalarının insanları birbirine yaklaştırdığını da sözlerine ekleyen Hurigil, iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Lütfü Savaş konuşmasında her dinin iyiliği ve güzelliği emrettiğini ifade etti. Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin yarattığı etkiler hakkında da konuşan Savaş sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık son 2 yıldır büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bu virüs iki yıldır bayramlarımızı kutlamaktan bizi alıkoydu. İsterim ki din insanları da kendi cemaatlerine sağlık, hijyen ve virüsten arınma konusunda öğütler versin. Hatay olarak çok şanslıyız. Her bayramı birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Noel bayramı vesilesiyle tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur ikliminin hakim olmasını ve herkesin sağlıkla yaşamasını temenni ediyorum. "

Başkan Savaş'ın ardından konuşan Vali Yardımcısı Erhan Günay, üç semavi dinin huzur ve barış içinde yaşadığı sembol şehir Hatay'da Noel bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Lütfü Savaş, bayramlaşmanın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hristiyan vatandaşlar için hazırladığı hediyeleri sundu.

Bayramlaşma törenine Lütfü Savaş ile birlikte Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Antakya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Dimitri Dogum, Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Hatay Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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