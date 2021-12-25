HABERLER | H.B.B.

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Tarih: 25 Aralık 2021, 14: 38

Hatay Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Hatay'ı dünyaya tanıtacak olan EXPO 2021 Hatay tanıtım organizasyonları renkli görüntülere sahne oluyor.

2022 Nisan ayında resmi açılışı yapılacak olan EXPO 2021 Hatay fuarı kapsamında yaptığı etkinlikleri Hatay genelinde sürdüren HBB, Arsuz ve İskenderun sokaklarında bando takımı eşliğinde mini kortej düzenledi.

Arsuz ile İskenderun çarşı merkezinde birçok noktada yapılan etkinlikte, EXPO 2021 Hatay'ın maskotları Defne ve Zeytin çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Korteji heyecanla izleyen çocuklar palyaçolar eşliğinde güzel vakit geçirdi ayrıca çocuklara farklı figürlerde şekilli balonlar hediye edildi.

Sokak etkinliğinde vatandaşlara, "EXPO Yeni Yıl Festivali" kapsamında 26 Aralık İskenderun Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlenecek Berkay Konseri ve 31 Aralık Antakya EXPO alanında sahne alacak Kenan Doğulu konserlerine davet broşürü dağıtıldı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, EXPO 2021 Hatay organizasyonu sayesinde Hatay'ın dünyaya tanıtılacağını ve gastronomi ile turizm anlamında önemli katkılar sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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