HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 24 Aralık 2021, 11: 08

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Noel Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Savaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay, tarihin her döneminde sevgiyle, barışla, huzurla anılan bir şehir olmuştur. Aynı gökyüzünün altında karşılıklı anlayış ve saygıyla yaşamak atalarımızın bize bıraktığı en anlamlı hediyedir. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz yüzyıllarca sürecek ve biz bu mutluluğu ömür boyu yaşayacağız. Farklı kültür ve inançların merkezi olan şehrimizden yükselen barış sesleri tüm dünyada yankılansın. Topraklarımızdaki güçlü kardeşlik bağları herkese örnek olsun. Başta hemşehrilerim olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. "

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