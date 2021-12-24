HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 24 Aralık 2021, 09: 13

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Noel Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan Hristiyan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Altınözü, Arsuz, İskenderun ve Samandağ'daki kiliseleri ziyaret eden Büyükşehir idarecileri, HBB Başkanı Lütfü Savaş adına hazırlanan hediyeleri Ortodoks, Katolik, Ermeni ve Rum cemaatlerine mensup vatandaşlara sundu.

Büyükşehir idarecilerinin sunduğu anlamlı ve kıymetli hediyeler karşısında düşüncelerini paylaşan Hristiyan vatandaşlar, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Lütfü Savaş'a teşekkürlerini sundu.

Noel Bayramı ve yaklaşan yeni yıl ile ilgili de düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, yeni yılın Hatay'a, Türkiye'ye ve tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış ve bereket getirmesi temennilerinde bulundu.

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