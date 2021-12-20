HABERLER | H.B.B.

İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 20 Aralık 2021, 16: 55

1 Nisan'da tüm dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay'ın, ikinci lansman toplantısı İstanbul'da yapıldı.

İlki geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılımıyla Hatay'da yapılan tanıtım toplantısının ikincisine siyaset, akademi, sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Expo'21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, toplantının açılış konuşmasını yaparak Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların 320 dönümlük iki alanda yapıldığını konuklar ile paylaşan Çakar, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Çakar'ın konuşmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ı ve dev organizasyona ev sahipliği yapmalarındaki amacı anlattı.

SAVAŞ: EXPO İLE BARIŞA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Expo'21 Hatay'ın bölgedeki barışa katkı sunacağını söyleyen Savaş, "Bu zor coğrafyada ve şartlarda iddialı bir projeyi hayata geçirdik. Dünyanın üçüncü büyük organizasyonuna ev sahipliği yaparak hem Hatay'ımıza hem de ülkemize büyük katkı sağlamak istiyoruz. Bunu herkesle birlikte başarmayı amaçlıyoruz. En büyük isteğimiz bölgemize barışın gelmesidir. Expo ile buna katkı sunmak istiyoruz" dedi.

SAVAŞ'TAN DESTEK ÇAĞRISI

Hatay'ın çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Savaş, "Hatay, ilklerin ve enlerin olduğu bir şehirdir. Üç semavi dinin ilk ibadethaneleri şehrimizdedir. Birçok din, mezhep ve etnik unsur burada her zaman bir arada yaşamıştır. Şehrimiz her zaman barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olmuştur. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Hatay, bugüne kadar hak ettiği değeri almamıştır. Hatay'ın bu kadar güzellikleri olmasına rağmen keşfedilmemesi bizi üzmektedir. Keşfedilmek ve sizlerle birlikte yol yürümek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"HATAY'IN KALBİ EXPO ALANLARINDA ATACAK"

Expo organizasyonunun detaylarını paylaşan Savaş şu sözleri söyledi:

"EXPO alanları sadece altı aylık olmayacak. Hatay'ın kalbi bu alanlarda atacak. Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz'daki alanlar hayatın her anında bizimle olacak. Her yaştan insanımızı aynı ortamda ağırlayabileceğiz. Gastronomiden başlayarak kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler yapacağız. Bu bölgeler bizimle olmaya devam edecek. Buralarda çeşitli festival ve organizasyonlar yapacağız. "

Hatay'ı marka şehri yapmak istedikleri de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, Hatay'ı daha umutlu, sevgi dolu ve yarına daha umutla bakan bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

BAŞKAN SAVAŞ SURİYE'DE YAŞANANLARIN HATAY'A YANSIMALARINI ANLATTI

Suriye'de yaşanan kaosun kente yansımalarını anlatan Savaş, "Normal şartlarda kendi kendine yeten şehrimiz maalesef son 10 yıldır özellikle sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Suriye'den gelen kardeşlerimizi 10 yıldır misafir ediyoruz. Bütün imkanlarımızla onlara bakıyoruz. Ancak bir an önce bölgeye barışın gelmesini ve barışla birlikte Suriyelilerin huzur içinde ülkelerine dönmesini istiyoruz. Onların kendi coğrafyalarında mutlu olmasını istiyoruz" diyerek olumsuzluklara rağmen Hatay'da kardeşlik ülküsünden, birlik, beraberlik ve sevgi ortamından ödün vermediklerinin altını çizdi.

LANSMANDA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Lütfü Savaş, kent için büyük önem taşıyan ve projelerden de bahsetti.

Hatay Deniz Otobüsü projesini tanıtan Savaş, HADO ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Antalya'ya kadar birçok şehre deniz yoluyla ulaşmayı hedeflediklerini ve bu konuda çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

"KIRSALDAKİ AİLELERİMİZİN BAŞINI DİK TUTACAK BİR PROJE İÇERİSİNDEYİZ"

Hayata geçirdikleri kırsal kalkınma projesini anlatan Lütfü Savaş, "Köylülerimizin ürettiği ürünleri teknoloji ve endüstri ile buluşturmak için bir şirket kurduk. Şirketimiz aracılığıyla 3 bin 500 aileye ulaştık. Önümüzdeki aylarda önce 10 bin daha sonra da 20 bin aileye ulaşmayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu projeyle 20 bin ailemizin başını dik tutacak ve birçok şehre örnek olacağız" dedi.

Kendisi de Hataylı olan sanatçı Mert Fırat sunumuyla yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Hamdi Alkan ve Sevcan Yaşar gibi oyuncular yer aldı.

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