HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 20 Aralık 2021, 09: 48

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kent genelindeki aşırı yağışların yarattığı olumsuz durumları ivedilikle kontrol altına aldı.

AKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ile aldığı önlemler doğrultusunda meydana gelen su baskınlarına anında müdahale etti.

İl genelinde yaklaşık 49 kg/m yağış meydana geldi. HBB İtfaiye ve HATSU ekipleri sağanak yağışılar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek vatandaşların zarar görmesinin önüne geçti.

Cuma günü başlayan ve hafta sonu aralıksız devam eden yağışların yarattığı olumsuzluklara karşı HBB, 90 personel ve 48 iş makinesi ile müdahalede bulundu.

Büyükşehir ekipleri, apartmanların bodrum katında, evlerde ve caddelerde biriken suları kısa sürede tahliye etti ve sorunları giderdi.

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