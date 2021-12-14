HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 14 Aralık 2021, 20: 10

EXPO 2021 Hatay etkinlikleri kapsamında bu yıl 9. su düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali, muhteşem bir törenle kapılarını sanatseverlere açtı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen festivalin açılış ve onur ödülleri töreni renkli görüntülere sahne oldu.

ÖZKAYA: SANATA VE SANATÇIYA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Festivalin açılışında konuşan HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ozkaya, HBB'nin sanata ve sanatçıya katkı sunmaya devam edecegini ifade etti.

Özkaya'nın konuşmasının ardından 20 Aralık'a kadar sürecek festivalde gösterilecek filmlerin tanıtımı yapıldı.

Uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde sanatseverlerin 90 filmi ücretsiz izleme imkanı bulacağı festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülleri Türk sinemasına büyük emek veren 3 başarılı isme verildi.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk sinemasına sayısız katkı sunan oyuncu, senarist ve yazar Deniz Türkali, oyuncu, yazar ve yönetmen Halit Karaata ve 160'ın üzerinde sinema ve dizi müziğinde imzası olan Cahit Berkay bu değerli ödüle layık görüldü.

Deniz Türkali adına ödülü yine sinema ve tiyatro oyuncusu olan Şenay Gürler aldı.

GÜRLER'DEN KADINA ŞİDDET VURGUSU

Bu kıymetli ödüle arkadaşının layık görülmesinden mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Gürler, "Antakya gibi kadim bir kentte böyle değerli bir festivalin olması çok güzel. Deniz, sanatçı, insan ve kadın kimliğiyle bu ödülü aldı. Deniz bu ödülü fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına almamı söyledi" diyerek ödülü HBB Başkan Vekili Özkaya'nın elinden aldı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen bir diğer isim olan Cahit Berkay da sanatseverlere müzik keyfi yaşattı.

Yeşilçam'a damga vuran Selvi Boylum Al Yazmalım ve Çiçek Abbas filmlerinin müziğini curasıyla çalan Berkay, salondaki sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Törende aynı zamanda festivale sponsor olan kurum, kuruluş ve filmlerin gösterildiği bazı okullara da katkılarından dolayı plaket verildi.

FİLMLER FESTİVAL BOYUNCA HALKA AÇIK VE ÜCRETSİZ

Uzunmetraj, Belgesel ve Kısafilm kategorilerdeki finalistler Altındefne ödülü için yarışacak. Filmler, Antakya HATMEK, Hatay Mimarlar Odası, Hatay Tabipler Odası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erol Bilecik Teknik Anadolu Lisesi ile Hatay TED Koleji salonlarında halka açık ve ücretsiz gösterilecek.

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