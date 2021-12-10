HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 10 Aralık 2021, 15: 13

Yangın, deprem, sel ve kaza gibi afetlerde vatandaşların yanı başında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki değerli çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

HBB, İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği mobil uygulamayı kendi bünyesine uyarlayarak kullanmak için İBB ile anlaştı.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve İBB Başkanı Tunç Soyer, hayati önem taşıyan uygulamanın HBB tarafından kullanılması için hazırlanan protokolü imzaladı.

Acil Hatay adı verilen uygulama ile afet durumlarında enkaz altında mahsur kalan vatandaşlara artık daha hızlı ulaşılabilecek. Uygulama aynı zamanda afet durumunda gönüllü olarak çalışacak vatandaşlar arasındaki iletişimin koordine edilmesine yardımcı olacak.

Uygulamanın içeriğindeki 'Konum Paylaşma' özelliği sayesinde arama kurtarma ekipleri afetzedenin bulunduğu bölgeye 1 metrelik yanılma payı ile müdahale edebilecek.

Afetzedeler, olası afetlerde Acil Hatay Uygulaması'nda bluetooth ile konumlarını paylaşarak anında arama kurtarma ekiplerine ulaşabilecek.

Güvendeyim, Son Depremler, Diğer Afetler, Toplanma Alanları, Gönüllü Girişi, Kişilerim Listesini Düzenle, Dokümanlar gibi arayüzler ile kullanıcılar uygulamayı kolayca kullanabilecek. Kullanıcılar aynı zamanda doğal afetler ve afet anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirilebilecek ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim halinde olabilecek.

Uygulama afet sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, Acil Hatay mobil uygulaması üzerinden enkaz altında kalmış bireylerin takibini ve gerekli ekiplerin alanlara gönderiminin sağladığı, kriz anının yönetildiği web tabanlı uygulama olarak öne çıkıyor.

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