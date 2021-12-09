HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 09 Aralık 2021, 13: 59

Hataylı 33 iş kadınının başarı öyküsünü konu edinen 33 Kadın Belgeseli'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin himayesinde tamamlanan belgeselin tanıtım toplantısında, kadının gücü ve emeğinin değeri ön plana çıktı.

Belgeselin yapımcısı Ufuk Cavlı, projenin tanıtımını yaptı. Belgeselin Kıbrıs dahil olmak üzere 10 farklı noktada gerçekleşeceğini belirten Cavlı, "Projeye başlarken güçlü ve başarılı kadınlarımızı göstermek istedik. Elbette burada 33'ten daha fazla başarılı kadın var. Ancak bu 33 kişi sadece sembolik. Kadınlarımızı sadece mağduriyetle değil başarı öyküleri ile de öne çıkarmak istedik" dedi.

CAVLI: BAŞKAN SAVAŞ KADINA DUYDUĞU GÜVENİ VE İNANCI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Projenin Hatay'da büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekleyen Cavlı, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş projemize büyük ilgi gösterdi. Verdiği destekle kadına duyduğu güveni ve inancı gözler önüne serdi. Lütfü Savaş başta olmak üzere destek veren tüm belediye başkanlarımıza, STK ve oda yöneticilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çekimleri 100 günde tamamlanan belgeselin galası 12 Aralık'ta yapılacak. Belgesel 1 Ocak'tan itibaren 23'ü yerel olmak üzere 24 televizyon kanalında yayınlanacak.

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