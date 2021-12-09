HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 09 Aralık 2021, 14: 22

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtası örnek bir davranışın altına imza atarak kaybolan cüzdanı sahibine teslim etti.

Antakya Yeraltı Çarşısı civarında bir vatandaş cüzdanını kaybetti. Cüzdan sahibinin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen HBB zabıtaları kısa süre içerisinde cüzdanın kaybolduğu bölgeye ulaştı. Cüzdanı bulan Antakya Belediyesi temizlik personeli ile irtibat kuran Büyükşehir zabıtası, cüzdanı sahibine teslim etti.

Kendisine ait cüzdandaki parayı tutanak ile birlikte teslim alan vatandaş, cüzdanı bulan personele ve HBB zabıtalarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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