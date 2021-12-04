HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 04 Aralık 2021, 12: 49

EXPO 2021 Hatay Gönüllüleri, dev organizasyonun ruhuna katkı sunacak keyifli bir etkinliğin altına imza attı.

Organizasyonun tanıtımında büyük rol üstlenen EXPO 2021 Hatay Gönüllüleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrendi.

HBB'nin Kisecik'teki üretim fidanlığında bir araya gelen gönüllüler, balkon bahçeciliğine dikkat çekmek ve bunu yaygın hale getirmek için çeşitli tohumları toprakla buluşturdu.

Tohumların toprağa ekim aşamasından şaşırtılmasına, büyüyen ürünlerin hasat edilmesinden nasıl kullanılacağına kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar öğrenen Expo Gönüllüleri, etkinlikte ekinezya, aynısefa, melisa ve fesleğen tohumlarını saksılara ekerek can sularını verdi.

Etkinlikte her yaş ve meslek grubundan gönüllüler yer alırken Meryem Bozoğlan küçük yaştaki yeğeni ile birlikte katıldı.

Expo gönüllüsü olduğu günden itibaren tüm organizasyonlara katıldığını belirten Bozoğlan, "Expo 21 Hatay, sadece şehrimiz için değil ülkemiz için çok önemli. Expo ile sahip olduğumuz bitki zenginliğini dünyaya tanıtacağız. Bugün buraya yeğenim Ebrar ile birlikte geldik. Onun da bitkilerle, çiçeklerle, doğayla iç içe büyümesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda üretim fidanlığındaki seraları da gezen Expo gönüllüleri, bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet