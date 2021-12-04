HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 04 Aralık 2021, 12: 59

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Lütfü Savaş, HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde bireysel eğitim programlarının yanı sıra temel yaşam becerileri gibi eğitimleri alan 16 özel çocuğun hepsiyle tek tek yakından ilgilendi.

Bu özel ve anlamlı günde engelli çocukları yalnız bırakmayan Savaş, çocuklarla masa tenisi oynayarak onların unutamayacakları bir gün yaşamalarına katkı sundu.

Masa tenisi maçlarının ardından bu anlamlı günü ölümsüz kılmak isteyen Savaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Savaş'ın yakın ilgi ve sevgisi karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar da Savaş'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Savaş, engelleri sevgiyle, birliktelikle aşabileceklerini söyledi.

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