HABERLER | H.B.B.

Tarih: 04 Aralık 2021, 10: 46

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi'nde engelli vatandaşlar ile buluştu.

Buluşmada engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında ve trafikte yaşadığı sorunlar konuşuldu.

Engelli vatandaşların sorunlarını dinleyen HBB yetkilileri, büyükşehir belediyesinin engelliler için yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını rahat ve güvenli şekilde kullanmaları için yapılan hizmetleri paylaşan yetkililer, yapılacak çalışmalar ile trafik ışıklarında anons sitemi, akıllı duraklarda işitme engelli vatandaşlar için görsel paneller ve otobüslerin üzerinde görme engelliler için Braille alfabesinin olacağını belirtti.

Ayrıca engelli yaya geçitleri ile toplu taşıma araçlarında sesli ve işitsel ekranların da araçlarda yer alacağı açıklandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Ali Rıza Tekin'in de katıldığı buluşmada yetkililer, yaşanılan sorunları çözüme kavuşturmak için tüm birimleri ile koordineli çalıştıklarını ifade etti.

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