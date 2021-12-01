HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 01 Aralık 2021, 14: 43

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

Projeleriyle toplumun her kesimine ulaşan ve dar gelirli vatandaşların hayatlarına katkı sunan HBB, son olarak 550 kilogram zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, zeytin ve zeytinyağı mevsiminin başlamasıyla harekete geçti.

Ekipler, ilk olarak EXPO'21 Hatay ve Kisecik seraları bölgesindeki ağaçlardan zeytinleri özenle hasat etti.

Zeytinleri fabrikalarda aynı özen ve hassasiyetle yağa dönüştüren ekipler, toplam 550 kilogram zeytinyağını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verilmesi için Sosyal Marketlere teslim etti.

15 ilçenin tamamında hizmet veren ve bugüne kadar binlerce ailenin yaşamına dokunan Sosyal Marketlerdeki yerlerini alan zeytinyağları, yine HBB ekiplerinin özenli çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde verildi.

HBB yetkilileri, zeytinin bereketinin sofralara dolmasını dileyerek her zaman olduğu gibi bundan sonra da yardımlaşma ve dayanışma kültürü ile hareket edeceklerini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet