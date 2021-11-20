HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 20 Kasım 2021, 09: 54

EXPO 2021 Hatay için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken organizasyonun tanıtımı renkli görüntülere sahne oluyor.

Hataylı tiyatrocular, bu kez yeteneklerini EXPO için sahneledi. Süt Kardeşler oyunu ile tiyatroseverlerin karşına çıkan sanatçılar sahneledikleri oyun ile büyük alkış aldı.

Oyunu izleyen arasında EXPO 2021 Genel Sekreteri İhsan Çakar ve organizasyon yöneticileri de vardı.

Çakar, oyun sonunda başarılı performansları ve emeklerinden ötürü tiyatroculara çiçek hediye etti.

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