HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 19 Kasım 2021, 14: 16

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile HBB personeline 'Diksiyon ve Etkili İletişim' eğitimi verildi.

HBB personelinin vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla gerçekleşen eğitimde radyo ve televizyon programcısı Can Çağatay Yetik yaptığı sunumla personele önemli bilgiler verdi.

Etkili konuşma ve iletişim kurma, hitabet, telaffuz, vurgu ile topluluk önünde konuşma konularını personelle paylaşan Yetik merak edilen soruları yanıtladı.

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