HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 19 Kasım 2021, 11: 48

Hatay Büyükşehir Belediyespor, katıldığı turnuva ve şampiyonalarda adından başarıyla söz ettiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un bünyesinde yeni kurulan badminton takımı, katıldığı Cumhuriyet Kupası'ndan madalyalarla döndü.

Müsabakaların her kategorisinde başarı elde eden genç sporcular, anlamlı turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Genç badmintoncular, kazandıkları madalyaları kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile paylaştı.

Başkan Savaş, yeni kurulan takımın kazandığı madalyalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek genç sporculara sonraki turnuvalar için başarı diledi.

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