HABERLER | H.B.B.

SAKARYA (Habermetre) - Tarih: 17 Kasım 2021, 11: 21

Almanya Uluslararası İş Birliği Kurumunun(GİZ)Qudra 2 projesi kapsamında Belediyeler ve Uyum Diyalog ve İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı yapıldı.

Ankara ve Sakarya'da düzenlenen çalıştaylarda Hatay Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü İtfaiyecilik projesinin de tanıtımı gerçekleştirildi.

HBB İtfaiye Daire Başkanlığının kentteki kırsal ve ormanlık bölgelerde çıkabilecek yangınlara ilk müdahalenin yapılması için hayata geçirdiği Gönüllü İtfaiyecilik projesi büyük ilgi gördü.

HBB'nin başarılı projesinin tanıtımının yanı sıra EXPO 2021 Hatay organizasyonu ve UNESCO Gastronomi Kenti Unvanı da anlatıldı.

GİZ ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde yapılan çalıştaya yirminin üzerinde belediyenin yanı sıra uluslararası dernek ve kuruluşlar katıldı.

HBB İtfaiye Daire Başkanlığı yöneticilerinin katıldığı çalıştaylarda geçici zorunlu göçe karşı yerel yönetimlerin kurumsal kapasitenin arttırılması ve kurumsal diyalogun geliştirilmesi görüşüldü.

Bu konuda geliştirilecek proje fikirlerinin de ele alındığı toplantılarda Hatay'daki düzensiz göçün etkileri de masaya yatırıldı.

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