HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 15 Kasım 2021, 11: 40 Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebi ve gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 15 Kasım 2021, 11: 40
Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talebi ve gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken katı malzemeler iş makineleri tarafından kaldırılıyor.
HBB ekipleri, Antakya Madenboyu-Bozhöyük mahalleleri arasındaki dere ve kanalları temizleyerek bölgede yaşayan vatandaşların kış aylarında sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.
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