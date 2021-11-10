HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 10 Kasım 2021, 10: 23

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için yapılan törene Başkan Savaş ile birlikte Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Taygun Çağan, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreni, çelenklerin sunulması ile başladı.

Saatler 09. 05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Törende Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Doğan mesajında, "Türk milletinin istiklali ve istikbali uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet