HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 09 Kasım 2021, 08: 56

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında kent ve ülke gündeme ilişkin önemli konulara değindi.

EXPO organizasyonun 1 Nisan 2022'ye alınmasını değerlendiren Savaş, kararda pandemi sürecinin başrol oynadığını ifade etti.

Kararı EXPO yönetim kurulu ile birlikte aldıklarını da söyleyen Savaş, "Yaklaşık 19 aydır dünya pandemiyle boğuşuyor. Ülkemizdeki günlük vaka sayısı 33 bin civarında. Her gün 200'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor. Rusya kapılarını kapattı. Fransa ve Yunanistan'da vaka sayıları artıyor. Yakın zaman önce Dubai'deki Expo bu tablo sebebiyle yeterli ziyaretçiyi ağırlayamadı. Tüm bunlara baktığımızda EXPO yönetim kurulu ile birlikte bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Tarih değişikliği kararını fırsata çevireceklerini de belirten Lütfü Savaş, "Biz her iki alanımızı da 10 Aralık'ta açacak durumdayız. Ama maalesef sağlıkla ilgili durumlar buna hazır değil. Biz EXPO'nun hem Hatay'a hem Türkiye'ye katkı sağlamasını istiyoruz. 10 yıldır savaşın gölgesindeki insanlarımızın mutsuzluğunu, ekonomik sıkıntılarını gidermek ve barışa katkı sağlamak için bu yola çıktık. İnşallah tüm dünyada aşılama olması gereken düzeye bir an önce gelir ve EXPO'yu büyük bir katılımla yaparız. Tarih değişikliğini fırsata çevirebiliriz" dedi.

Kadın emeğinin EXPO'ya nasıl bir katkı sağladığı sorusuna Başkan Savaş şöyle cevap verdi:

SAVAŞ: KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE EKONOMİK DESTEK SAĞLIYORUZ

"Amacımız yurt dışına ihracat yapmak. Geçmişte belediye olarak sadece kooperatifleri destekliyorduk ama şu an bir şirket kurduk. Kadın çiftçilerimize ekonomik destek sağlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerini canlandırmak istiyoruz. 250 kadın çiftçimizle başladık ama şu an 1500 kişiye ulaştık. Üreticilerimizi, tohum, fide, gübre ve ilaç konusunda da destekliyoruz. Kadın çiftçilerimizi kimseye muhtaç etmeden üretmelerine destek olacağız. Önümüzdeki yıla kadar 10 bin aileye kadar çıkartmak istiyoruz. Bu da 40-50 bin kişinin yaşamına dokunmak anlamına gelecek. "

Savaş ülkedeki ekonomik tablo ile ilgili olarak da "İnsanların yüzde 30'u günlük temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını iddia ediyor. Yüzde 58'i ise gıda ihtiyaçlarını yeterinde karşılayamadığını söylüyor. Anketlerden çıkan sonuç bu ve çok üzücü bir tablo. Bu şartlar altında belediyemiz personelini mutlu edecek bir adım attık. Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Arkadaşlarımız Hatay için çalışıyor moral ve motivasyonları yüksek olsun istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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