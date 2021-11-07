HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 07 Kasım 2021, 16: 02

Hatay'a ait tarihi ve kültürel mirası yaşatmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından şehre kazandırılan Hatay Kent Arşivi'ne ilk bağış Antakya'nın tanınmış ailelerinden olan Kuseyri ailesinden geldi.

Hanımağa olarak bilinen Ferhan Kuseyrioğlu, ailesinden kalan eserleri daha çok kişinin faydalanabilmesi için Kent Arşivi kütüphanesine bağışladı.

KUSEYRİOĞLU AİLESİNİN BAĞIŞLADIĞI 158 ADET OSMANLICA ESER KENT ARŞİVİ KÜTÜPHANESİNDEKİ YERİNİ ALDI

Ailesine ait olan, yerel ve ulusal anlamda önem teşkil eden 158 adet Osmanlıca kitabı Kent Arşivi kütüphanesine bağışlayan Ferhan Kuseyrioğlu, "Ailemizin yadigarı olan bu kitapların şehrin en önemli noktasında ve Hatay'ın tarihinin yazılacağı kütüphanede yer alması beni çok mutlu ediyor. Bu kütüphanenin kurulmasında ve hizmet vermesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ferhan Kuseyrioğlu'nun bağışladığı tarihi Osmanlıca envanterler arasında Hatay'ın tarih, gastronomi, kültür ve dini değerlerine ışık tutacak çok sayıda kitap bulunuyor.

Hatay Kent Arşivi geçtiğimiz ay içerisinde Antakya Habib-i Neccar Camisi yanında açılmıştı. Kütüphanede 1500 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar Hatay ile ilgili yapılan resmi yazışmaları içeren 80 bin belge ile tarih, kültür, gastronomi, sanat ve turizm ile ilgili 3 bin cilt kitap yer alıyor.

Hafta içi 08. 00-17. 00 saatleri arasında hizmet veren kültür kompleksinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Hatay hakkında araştırma yapmak isteyen herkes faydalanabiliyor.

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