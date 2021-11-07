HABERLER | H.B.B.

ARSUZ, HATAY (Habermetre) - Tarih: 07 Kasım 2021, 12: 18

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz'da hemşehrileri ve Yayladağılı öğrencilerle bir araya geldi.

Arsuz Turizm ve Kültür Derneğinin davetlisi olarak Arsuz'a gelen Yayladağı Anadolu Lisesi'nden 30 öğrenciyle kahvaltıda buluşan Başkan Savaş, öğrencilere belirledikleri hedefe ulaşmak için çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu.

ÖĞRENCİLERDEN LÜTFÜ SAVAŞ'A SEVGİ GÖSTERİSİ

"Kültür Kaynaşması ve Arsuz'un Tanıtımı" çerçevesinde 5-6-7 Kasım tarihleri arasında Arsuz'da konaklayacak olan öğrenciler Başkan Savaş'a büyük sevgi gösterdi.

Lütfü Savaş ve beraberindekiler kahvaltıdan sonra Arsuz'un önemli turistik merkezlerinden biri olan ve 250 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Kurtabağı Mahallesi'ndeki Yanartaş bölgesini ziyaret etti.

SAVAŞ'TAN BİR YENİLİK DAHA

Savaş daha sonra kırsal kalkınma projeleri kapsamında bir yeniliğe daha imza attı.

Şehirdeki kırsal alanlarda ekilmeyen arazileri verimli hale getirmek ve vatandaşları üretime teşvik isteyen Savaş, satın alma garantili projesinin ilk fidesini Nergizlik Mahallesi'nde toprakla buluşturdu.

SAVAŞ: PROJEMİZ İLK ETAPTA BİN 500 AİLEYİ KAPSMAKTADIR

Soğan fidesini toprakla buluşturan Savaş burada yaptığı açıklamasında; "Belediyemizin büyük katkı verdiği ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Hatay Gıda Girişim AŞ şirketimizin öncülüğündeki bu projede çeşitli nedenlerle toprağını ekemeyen vatandaşlarımıza tohum, fide ve gübreyi bedava veriyoruz. Bir veya iki dönümlük arazisi olan üreticilerimize yönelik bu çalışmamız, ilk etapta belirlediğimiz yaklaşık bin 500 aileyi kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne aldığımızda ürünü tarlada kalan veya yüksek maliyet nedeniyle toprağını ekemeyen hemşerilerimize yardımcı olmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Savaş'ın Arsuz'daki son durağı ise Karaağaç Mahallesi'nde hizmet verecek olan bir pastane oldu.

Pastanenin açılışını İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ile birlikte yapan Savaş, kurdeleyi keserek işletme sahiplerine hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

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