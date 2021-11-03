HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 03 Kasım 2021, 13: 28 Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 03 Kasım 2021, 13: 28

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Hatay İmar AŞ ve HATSU Personel AŞ personelini özellikle maddi konularda yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde taraflar anlaştı.

Toplu iş sözleşmesi için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

İmza töreni 4 Kasım Perşembe günü saat 13. 00'te Antakya HATMEK salonunda gerçekleştirilecek.

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