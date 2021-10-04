HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 04 Ekim 2021, 09: 50 Hatay Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün il genelinde yayılma riskine karşı sorumluluk alanlarında aldığı tedbirleri arttırarak uyguluyor.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 04 Ekim 2021, 09: 50

Hatay Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün il genelinde yayılma riskine karşı sorumluluk alanlarında aldığı tedbirleri arttırarak uyguluyor.

Sorumluluk alanlarında yaptığı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını genişleten HBB ekiplerinin yeni adresi parklar oldu.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, her gün yüzlerce çocuk ve vatandaşın kullandığı parklardaki ortak kullanım alanlarını özenle dezenfekte etti.

Özellikle bankları ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte eden ekipler, alınan önlemlerin önümüzdeki günlerde de kesintiye uğramadan devam edeceğini ifade etti.

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