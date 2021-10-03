HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 03 Ekim 2021, 12: 13

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon programının canlı yayın konuğu oldu.

Lütfü Savaş, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ülke ve Hatay gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ESNAFIMIZA VE TURİZM SEKTÖRÜMÜZE KATKI SAĞLAYAN BİR TOPLANTI OLDU"

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanlarının çalıştayı hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Çok verimli bir toplantı oldu. Bizim açımızdan ve Hatay açısından bazı sorunların burada dile getirilmesi, Türkiye'nin dikkatini buraya çekme ve buranın sorunlarından haber dar etme, esnafımıza ve turizm sektörümüze katkı sağlayan bir toplantı oldu. Herkes mutlu ayrıldı" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ: EXPO ŞEHRİN TANITIMINA VE YAŞAM TARZINA UYGUN BİR YER OLDU

EXPO çalışmalarının son durumu hakkında bilgi veren Lütfü Savaş, "Şu anda EXPO'nun Antakya bölgesi yüzde 97'si, İskenderun'un da yüzde 98'i bitmiş durumda. Şehrin tanıtımına ve yaşam tarzına uygun yerler oldu. Biz mutluyuz. Bundan sonraki süreç içerisinde Hatay'ın iki tane merkezi olacak. Bu iki merkez birçok aktivasyona ev sahipliği yapacak kalitede ve kapasitede" diye konuştu.

EXPO alanında 12 Büyükşehirin bahçesi olacağını ifade eden Savaş, belediye başkanları ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

"BELEDİYELER TİCARİ KURUMLAR DEĞİL"

Lütfü Savaş, " Belediyeler ticari kuruluşlar değil. Koyduğu parayı daha fazla çıkartmak için iş yapmazlar. Belediyeler halkın ihtiyacı olan gereksinimleri yerine getirmek için varlardır. Altyapı, yol, yeşil alan, kanalizasyon, arıtma tesisi ve bunun dışında insanlarımızın cebine girecek parayı arttırmak gerekir. Şu an da Hatay 10 yıla yakın bir süredir sosyolojik, ekonomik ve psikolojik anlamda geriye doğru giden bir pozisyonda. Bu pozisyonu durdurmak ve pozitife çevirmek amacıyla EXPO'yu yapıyoruz. Bundan sonra sadece tarmsal faaliyetler değil esnafın ve turizimcilerin de içinde olacağı organizasyonlar olacak" dedi.

Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projeleri hakkında da konuşarak ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara verecekleri destekler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Savaş, EXPO 2021 ile ilgili çıkarılan asılsız iddiaları da yanıtlayarak, "Onlar iş yapamayınca iddia ve fitne çıkarma peşine düşüyorlar. İş yapan biziz ama konuşan onlar. Bence konuşmamak ve iş yapmak daha doğru" dedi.

"HATAY'IN VE HATAYLILARIN BURADAN KAZANÇLI ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

EXPO'nun açılışı ile ilgili bilgi veren Lütfü Savaş, " Bizim açılışımız 10 Aralık'ta . Türkiye'ye geliş gidişlerde problem yok ama çıkışlarda problem var. Belli ülkeler insanları izole ederek on gün bekletmek zorunda kalıyorlar. Böyle olunca da biz de sıkıntı yaşarız. Çünkü burası sadece Türkiye'den gelen misafirlere açık olan bir organizasyon değil. Bu nedenle EXPO yönetim kurulu ile iletişimimiz devam ediyor. Pandemiye göre 10 Aralık'tan önce bir karar alacağız. ya 10 Aralık'ta açacağız ya da açılışı sarkacak. Biz bitiriyoruz bizde bir sıkıntı yok ama insanlar özgür bir şekilde bir yerden bir yere seyahat edemiyorsa EXPO'yu boşuna yapmış olursunuz. Biz de o kadar parayı EXPO'yu boşuna yapmak için koymadık. EXPO'yu Hatay'a katkı sağlasın ve Hatay'ın kalbinde yer etsin diye yapıyoruz. EXPO altı aylık ama biz bunun süresini uzatacağız. Buradaki amacımız Belediye olarak para kazanmak değil. Hatay'ın ve Hataylının buradan kazançlı çıkmasını istiyoruz" dedi.

İktidar temsilcilerinin Hatay'daki barajların bittiğine dair yapmış oldukları iddialara yanıt veren Savaş, halkın hizmetine sunulan barajın olmadığını açıkladı.

"HATAY'DA TÜRKİYE'DEKİ 46 İLDEN DAHA FAZLA SURİYELİ NÜFUS VAR"

Hatay'daki Suriyeli nüfusun gittikçe arttığınına değinen Lütfü Savaş, "Sadece Reyhanlı'daki Suriyeli sayısı on iki ilçemizdeki nüfustan fazla. Hatay'da Türkiye'deki 46 ilden daha fazla Suriyeli var. Hala Reyhanlı ve Altınözü'den şehrimize gelişler var. Böyle bir ortamda daha fazla söz söylemenin anlamı yok" dedi.

Suriyelilerin barış sağlandığı takdirde kendi istekleri doğtultusunda ülkelerine dönmeleri gerektiğinin altını çizen Savaş, "Sayın Genel Başkanımız, vatandaşlarımız ve Hatay halkı Suriye halkının huzurlu olmasını istiyor. Huzurlu oldukları zaman da kendi huzurumuzu da istiyoruz. Suriye halkının en üst seviyede diyoloğa geçilmesi lazım diyoruz. Geçeceğiz ve geçmek zorundayız. Komşumuzun da huzura ihtiyacı var, bizim de huzura ihtiyacımız var. Komşumuz ne kadar huzurlu ise biz de o kadar huzurluyuz. Biz diyalogtan yanayız. ve Suriye halkının da huzurundan yanayız. Güle oynaya gidebilecekleri şekilde göndermek istiyoruz. " dedi.

"İL BAŞKANIMIZDAN SAKINDIĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Büyükşehir Belediyeleri toplantısında CHP Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar ile ilgili çıkan bazı iddiaları yanıtlayan HBB Başkanı Savaş,

"İl başkanımızdan sakındığımız bir şey yok. Benim kimse ile kavgam yok. Ama Hatay'da yıllardır partinin üstünden geçinen bazı arkadaşlar var. Bunlar partinin üstünde kalmak istiyorlar. Biz burada il başkanımıza herhangi bir yanlış yapma şansımız yok. Medeni insanız. Oraya kimler gelmişse biz onları misafir ettik. Toplantı belediye başkanları toplantısıydı, tüm illerde yaptığımız şekilde yürüttük süreci,

Konu bu şekildedir. Sayın Genel başkanımızın geleceği kesinleşince il başkanımızı aradım. Onu da davet ettim" dedi.

HATSU'nun gereken görevi yerine getirdiğinin altını çizen Savaş, Hatay'da yapmış oldukları arıtma tesisileri hakkında da bilgiler verdi.

"30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA İLK 3'E GİRERİZ"

Hatay'da yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Savaş, " 1266 km beton asfalt, 1965 km sathi kaplama yapmışız. Bu şehirde hiçbir köyün yolu beton asfalt değildi. Şu anda köylere yaptığımız yolun yüzde 80'i beton asfalt oldu. Şu anda 30 büyükşehir belediyesi arasında alt yapı çalışmalarında ilk 3'e gireriz. Gelirini en fazla yatırıma dönüştüren ilk üç belediyden biri biziz. En fazla arazi alan belediye biziz. Bunlara fonksiyon katıp para kazanıyoruz ve hizmet yapıyoruz.

SAVAŞ'TAN DEFNE BELEDİYE MECLİSİNE TEPKİ: "GERÇEKLERİ KAMUFLE EDEMEM"

Defne Belediye Meclisinin önceki gün Büyükşehir tarafından yapılmak istenen terfi istasyonlarının reddi yönündeki karara tepki gösteren Savaş, kararın Turunclu'daki arıtma tesisi ile ilgisi olmadığını belirterek, karara bir anlam veremediğini ifade etti.

Savaş, "Biz bundan sonra Defne'de sadece görevimizi yaparız. Defne belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz ona göre davranır. Bizim yapacağımız projenin Turunçlu ile hiç alakası yok. Orada başta Harbiye ve etrafındaki bütün mahallelerin kanalizasyonu Asi'ye akıyor. Oraya bir arıtma tesisi yapacağız. Vermezlerse yapılmaz. Kanalizasyona akan yerde arıtma yapmak istiyoruz. Ben bugüne kadar Defne'nin yapması gereken bir çok şeyi yaptım. Ben istiyorum ki Harbiye başta olmak üzere oradaki içme suyu şebekesini değiştirelim. Şu anda oraya başlıyoruz. Belediye başkanıyım gerçekleri kamufle edemem" dedi.

"TURUNÇLU VE ÇEVRE MAHALLELERİN HEPSİ BENİM BAŞIMIN TACI"

Turunçlu Arıtma tesisi hakkında açıklama yapan Savaş şöyle devam etti:

"Turunçlu ve çevre mahallelerin hepsi benim başımın tacı. Ben onların bana ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar destek verdiklerinin de farkındayım. Dört ayrı proje ile çalışıyoruz. Bizi halkla karşı karşıya bıraksınlar yeter. Biz onlarla anlaşırız. Arıtma tesisini kaldırıp Büyükçat'a götürmemizi istiyorlar. Büyükçat halkı da istemiyor. Orası Hatay'ın en büyük debisine sahip olan yer. Halk rahatsız olmasın diye orada uzun havalandırmalı aktif çamurlu sistem bitti ve İller Bankası onayladı ben onu iptal ettim. Bir grup tesisin kaldırılmasını istiyor. Türkiye Cumhuriyetinin yasaları var. Bu işin fizibiletisi var. ve bu işin taşınmasındaki bazı komplikasyonlar var. Bizim Asi'nin içinden ve taşkın sahasından bunu götürme şansımız yok. Kanunlar buna müsaade etmiyor. Biz orada birçok terfi yapacağız. Eğer debi fazla ise açık yapmak zorundasınız. Eğer terfiyi açık yaparsanız koku olmak zorunda"

"DEFNE'NİN ALDIĞI KARAR DEFNE HALKININ BÖĞRÜNE HANÇERDİR"

Savaş konuşmasının devamında, " Baktığınız zaman en modern şehirlerin bile arıtma tesisleri var. Bazı platformadaki arkadaşlar itiraz etmeselerdi membranlı sistemle orayı bitirmiştim. Dört tane sistemle çalışıyoruz. ve götürebilirmiyiz ve götüremezmiyiz diye resmiyettte bunun içinde çalışıyoruz. Ama bir işe çok insan karışınca ve oradaki halkı da yanlış yönlendirince iş düzgün gitmiyor. Ben orayı yasa ve hukuki aynı zamanda fiziki olarak koku ve grültüyü de hesaba katarak en ideal şekilde nasıl yaparımı çalışıyorum. Ama Defne'nin aldığı karar Defne halkının böğrüne hançerdir.

DHMİ HAVAALANINDAN YOLCU TAŞIMACILIĞINA İZİN VERMEDİ

Havaalanı ve şehir merkezi ulaşımın sağlanması amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Lütfü Savaş, "Havalaanından geliş ve gidişler çok pahalı. Biz oraya servis koymak istedik. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bu konuda bize ret verdi. Biz de bunu mahkemeye gönderdik. Mahkeme ne derse onu yapacağız" dedi.

SAVAŞ: HATAY'IN GELİR SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ

Hatay'ın gelişimi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Savaş, "Hatay'ın gelir seviyesini yükseltmek istiyoruz. Bir yandan tanınırlığını ve turizmini de tanıtmak istiyoruz. Kırsaldaki insanlarımızın kimseye muhtaç olmamasını istiyoruz. Bir belediyenin alacağı yükten çok daha fazlasını alıyoruz. Ben eminim ki iki sene sonra bütün sosyal demokrat belediyeler kırsal kalkınmayı örnek alacak. Biz de iki yıla kadar en az 20 bin aileye ekonomik katkı sağlayancak kırsal kalkınma projesi ile onlarla birlikte olacağız" dedi.

Başkan Savaş programın devamında İskenderun bölgesinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Savaş, Erzin'den Samandağ'a kadar her ilçeye eşit bir şekilde hizmet verdiklerinin altını çizdi.

"STADYUM YERİNE YEŞİL ALAN DIŞINDA BİR ŞEY YAPILIRSA MAHKEMEYE BAŞVURURUM"

Eski stadın yıkılmasıyla ilgili açıklama yapan Savaş, "Bu iktidar stadı yıktı. Oraya Millet Bahçesi yapacak. Orası Türk milletinin malı. İktidarın da hesap vermesi gerekiyor. Orayla ilgili projeyi kimse ile paylaşmadılar. Hangi milletin bahçesini yapıyorlar? Ben belediye başkanı olmasaydım orası TOKİ'lerin olduğu yerdi. Orası Hatay'ın nefes aldığı yer. Orayı inşaat yaptırmayacağımı söyledim. Millet Bahçesi yapılıyor belki de bizim de söyleyeceklerimiz var. Benim projemde aşağıda engelli gençlik eğitim merkezi var ve otopark var. Üste de kent meydanı ve etrafı yeşil alan yürüme parkuru var. Ama projemizi soran yok. Yeşil alan dışında bir şey yapılırsa mahkemeye başvururum. Çünkü orayı bağışlayan aile spor ve yeşil alan adına bağışlamış" diye konuştu.

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