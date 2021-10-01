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Tarih: 01 Ekim 2021, 13: 41 Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 01 Ekim 2021, 13: 41
Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yaklaşan kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde hizmetlerine devam ediyor.
İskenderun'un Akçay ile Antakya'nın Serinyol Mahallesi'nde yağmur suyu tahliye hattı döşeyen ekipler, Akasya Mahallesi'nde yeni kanallar açmaya başladı.
Arsuz'un Aşağıkerpice Mahallesi'ndeki dereyi iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler, yol çalışmalarında da hız kesmedi.
HBB ekipleri, Yayladağı'nın Eğerci ve Çandır mahallelerinde yeni yollar açarken Samandağ Çiğdede Mahallesi Mevlüt Gümüş Sokak'ta beton asfalt serimine başladı.
Ekipler, ayrıca Altınözü Hanyolu Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik bağlantı yolunda sathi kaplama serimi gerçekleştiriyor.