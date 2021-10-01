HABERLER | H.B.B. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HABERLER | H.B.B.

Habermetre - Haberler | Toplum
HABERLER | H.B.B.

Tarih: 01 Ekim 2021, 11: 03 Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği(HASİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 01 Ekim 2021, 11: 03

Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği(HASİAD) üyeleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya-Defne bölgesindeki alanını ziyaret etti.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar'ın öncülük ettiği ziyarette HASİAD üyeleri, alandaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

İhsan Çakar ve EXPO 2021 Hatay yöneticileri, 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmaları konuklarına detaylarıyla anlattı.

HAYZARAN: GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KARŞISINDA ÇOK ETKİLENDİK

Gördükleri manzara karşısında etkilendiklerini belirten HASİAD Dönem Başkanı Murat Hayzaran, "Gördüğümüz manzara karşısında çok etkilendik ve heyecanlandık. Alanın neredeyse yüzde 90'ı tamamlanmış. En kısa sürede komşu illerin ve dünya ülkelerinin misafirlerini ağırlamaya hazır bir ortam gördük" ifadelerini kullandı.

HASİAD üyesi iş insanı Nidal Özdemir de her ziyaretinde alandaki çalışmaların ilerlemiş olduğunu gördüğünü söyledi.

Hatay'ın marka kent olması için bu tip organizasyonlara ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, "Bu süreç içerisinde HBB ile ortak projemiz var. ve 250 kadınla EXPO'nun ihtiyacı olan çiçekleri üretiyoruz. Kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Vladimir Putin
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Sultan Selim Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:34:20. #1.11#