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Tarih: 30 Eylül 2021, 10: 21 Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 30 Eylül 2021, 10: 21

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, geçen günlerde Antakya Akasya Mahallesi 140. Sokak'ta başlattığı beton asfalt serimini hummalı çalışmaları sonucunda tamamladı.

Ekipler ayrıca Reyhanlı Yeşilova Mahallesi'ndeki 4 buçuk kilometrelik bağlantı yolunda yaptığı sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.

HBB ekipleri, taş duvar örme çalışmalarını da sürdürüyor.

Yol koruma amaçlı yapılan çalışmalarda HBB ekipleri, Altınözü Avuttepe-Seferli arası bağlantı yolunda 110 metre uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde ve Altınkaya bağlantı yolunda 50 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde taş duvar ördü.

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