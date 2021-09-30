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Tarih: 30 Eylül 2021, 09: 43 Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatay Havaalanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında toplu taşıma hizmetinin verilmesi için başlatmış olduğu çalışmalar, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz yanıtlandı.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 30 Eylül 2021, 09: 43

Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatay Havaalanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında toplu taşıma hizmetinin verilmesi için başlatmış olduğu çalışmalar, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz yanıtlandı.

HBB yetkilileri konu ile ilgili şu açıklamayı yayımladı:

"Hatay Havalimanı ile Antakya-Defne şehir merkezi arasında 24 saat toplu taşıma hizmetinin sağlanması adına gerekli çalışmalar yapılmış ve vatandaşlarımıza Belediyemize ait otobüslerle ekonomik, konforlu, düzenli ve 24 saat toplu taşıma hizmeti verilmesi için DHMİ Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılmış olup; DHMİ Genel Müdürlüğü talebimizi olumsuz karşılamıştır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha uygun bilet ücretleri ile belediye otobüslerini kullanarak havalimanından şehir merkezine ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarımıza gerekli izinlerin verilmemesi nedeniyle konu yargı sürecine taşınmıştır. Havalimanı şehir merkezi arasında verilecek olan toplu taşıma hizmeti ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış olup; konuya ilişkin yargı sürecinin sonuçlanması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

SAVAŞ: KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

HBB Başkanı Lütfü Savaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Belediyemizin havalimanı ile şehir merkezi arasında 24 saat ulaşım sağlayabilmek için yaptığı başvurunun reddini yargıya taşıdık. Devlet Hava Meydanlarının tutumunu kabul edilemez. Herkesin seçenekli, ucuz ve konforlu seyahat hakkı vardır. Sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

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