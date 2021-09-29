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Tarih: 29 Eylül 2021, 11: 59 Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapı çalışmalarını ivedilikle tamamlıyor.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 29 Eylül 2021, 11: 59
Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapı çalışmalarını ivedilikle tamamlıyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen beton asfalt serimi Defne Çekmece Mahallesi'nin sokaklarında devam ediyor.
HBB ekipleri geçen günlerde 84 ve 237. sokaklarda başlattığı beton asfalt serimini tamamladı. Ekipler buradaki çalışmanın ardından 184 ve 267. sokaklarda beton asfalt serimine başladı.
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