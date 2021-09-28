HABERLER | H.B.B.
Tarih: 28 Eylül 2021, 14: 45 Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 28 Eylül 2021, 14: 45
Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılıyor.
HBB ekipleri, İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi'nde kilit parke taşı döşeyerek çevre düzenlemesi yaptı.
Altınözü Kazancık ve Antakya Saraykent mahallelerindeki dereleri temizleyen ekipler, Defne Aknehir Mahallesi'ne yağmur suyu tahliye hattı(büz) döşedi.
Ekipler ayrıca Kırıkhan Gültepe Mahallesi bağlantı yolunda sathi kaplama çalışması yaparken Hassa Yeniyapan Mahallesi'ndeki bağlantı yolunu genişletti.
Yol yenileme çalışmalarını da sürdüren ekipler, Antakya Akasya Mahallesi 140. Sokak'ta eski ve yıpranmış zemini sökerek yolu asfalt serimine uygun hale getirdi.