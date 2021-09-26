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Tarih: 26 Eylül 2021, 18: 32 Süper Lig'in yükselen yıldızı Atakaş Hatayspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Hatay Store mağazası Hatay Stadyumu'nda açıldı.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 26 Eylül 2021, 18: 32

Süper Lig'in yükselen yıldızı Atakaş Hatayspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Hatay Store mağazası Hatay Stadyumu'nda açıldı.

Fenerbahçe maçı öncesi yapılan açılışa, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seytin Torun ve Fethi Açıkel, CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur, belediye başkanları, A. Hatayspor yöneticileri, Prof. Dr. Nazan Savaş ve birçok taraftar katılım gösterdi.

LÜTFÜ SAVAŞ: BİR YÜREK OLUP BİR BÜTÜN ŞEKLİNDE BAŞARIYI SAĞLAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM

Açılışta konuşan Lütfü Savaş, " Bugün stadımızda Atakaş Hatayspor Store mağazamızı açtık. Maç öncesi seyircilerimiz gelip Atakaş Hatayspor'umuza katkı sağlıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Maçlarımızda bugün olduğu gibi takımımızı destekleyen futbolseverleri hem mağazalarımıza hem de stadımıza bekliyoruz. Bu mağaza onlar için var. İnşallah bu sene en az geçen seneki kadar başarılı olmak istiyoruz. O şekilde takım kurduk. Futbolcularımıza,   teknik ekibimize, yöneticilerimize ve tabi ki sahada bizi destekleyen taraftarlarımıza  bu sene büyük iş düşüyor. Hepsi bir yürek olup  bir bütün şeklinde bu başarıyı sağlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

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