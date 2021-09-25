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Tarih: 25 Eylül 2021, 21: 45Belediye Başkanları Buluşması için Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanlarının eşleri de tarih, kültür ve gastronomi şehri Hatay'ı keşfetti.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 25 Eylül 2021, 21: 45Belediye Başkanları Buluşması için Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanlarının eşleri de tarih, kültür ve gastronomi şehri Hatay'ı keşfetti. Adana, Ankara, İstanbul, Muğla ve Tekirdağ'dan gelen konuklar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın ev sahipliğinde Antakya'yı gezdi. Hatay Arkeoloji Müzesi ile başlayan gezide misafirler, ahşap üzerine sedef işleme atölyesini gezdi ve cam üfleme sanatının imalat sürecini izledi. Gezinin devamında belediye başkanlarının eşleri, Habib-i Neccar Camii, Antakya Musevi Havrası, Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Eski Antakya evlerinin sokaklarındaki gezintinin ardından Antakya Uzun Çarşı'ya geçen misafirler, Hatay'a özgü yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi ile karşıladığı belediye başkanlarının eşleri bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Gezinin son durağı olan Antakya Kurşunlu Han'da mola veren misafirlere, Hatay'ın vazgeçilmez tatlısı olan künefe ikram edildi.

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