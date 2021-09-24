HATAY (Habermetre) - Tarih: 24 Eylül 2021, 17: 51

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katılacak olan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları Hatay'a geldi.

27 Eylül'e kadar sürecek programlar için şehre gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

EKREM İMAMOĞLU: HATAY ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR

Hatay'ı ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hatay buluşmamızı heyecanla bekliyorduk. Daha sonrası için planlıyorduk ancak Lütfü Başkanımızın toplantıyı erken bir tarihe çekmesi çok iyi oldu. Hatay ilgimi çeken çok özel bir şehir. İnsani ve kültürel güzelliklerinin yanında gastronomisi çok zengin bir yer. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

HBB'nin tarihi binasında gerçekleşen görüşmede, Başkan Savaş İmamoğlu'na, Hatay'ın ana vatana katılış süreci ile ilgili bilgiler verdi. Bina içindeki Hatay'ın ana vatana katılma sürecine ilişkin fotoğrafları konuğuna gösteren Savaş, Hatay'da farklı din ve etnik kökene bağlı insanların bir arada yaşadığına dikkat çekti. Hatay'a çeşitli şekillerde zarar vermek isteyenlerin bulunduğunu anlatan Savaş, "Ne yaparlarsa yapsınlar, biz Hataylılar daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesiyle hareket ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Hatay'a komşu bir il olduklarını hatırlatarak, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Başkan Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş basına kapalı olarak sohbet etti.

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