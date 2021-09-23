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Tarih: 23 Eylül 2021, 10: 14 Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Hatay'da toplanacak.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 23 Eylül 2021, 10: 14

Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Hatay'da toplanacak.

Geçtiğimiz aylarda farklı kentlerde yapılan ve pandemi sebebiyle bir süre çevrim içi olarak gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantılarının yeni durağı Hatay olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiler, üreticiler, apartman görevlileri, muhtarlar, iş dünyası temsilcileri gibi toplumun farklı kesimleri ile bir araya geleceği Hatay'daki buluşma, 24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Organizasyonda, CHP'li başkanlara, EXPO 2021 Hatay'dan kırsal kalkınma zirvesine, Suriyeli mültecilerden Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesine kadar birçok konu hakkında bilgi verilecek, başkanların belirleyeceği konularda görüşmeler yapılacak.

Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını tüm dünyaya açmak için gün sayan EXPO 2021 Hatay'ın ilk lansmanına da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkanlar katılacak.

EXPO 2021'in Antakya-Defne bölgesindeki alanında yapılacak olan lansmanın ardından Hatay Medeniyetler Korosu, konuklar için EXPO amfi tiyatroda konser verecek.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'ın ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda, CHP'li belediye başkanları, tarih, kültür ve medeniyetle yoğrulmuş Hatay'ı yakından tanıma fırsatı bulacak.

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