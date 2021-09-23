HATAY (Habermetre) - Tarih: 23 Eylül 2021, 10: 18

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki yolları plan ve program ve dahilinde beton asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde hizmetlerini hızlandıran HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Defne'deki çalışmalarını sürdürüyor.

HBB ekipleri, Çekme Mahallesi 86. Sokak'ta beton asfalt serimine başladı. Ekipler aynı zamanda 267. Sokak'taki eski zemini sökerek yolu beton asfalt için uygun hale getirdi.

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