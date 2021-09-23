HATAY (Habermetre) - Tarih: 23 Eylül 2021, 10: 19

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak katlı otopark çalışmalarına devam ediyor.

HBB, Samandağ ilçe merkezinde yer alan otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan ve meydan için de çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, izolasyonu tamamlanan alanda yapılacak peyzaj düzenlemeleri için toprak serme işlemine başladı.

HBB yetkilileri, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından otopark ve çevresinin daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

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