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Tarih: 23 Eylül 2021, 11: 50 Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı yapıldı.
HATAY (Habermetre) - Tarih: 23 Eylül 2021, 11: 50
Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) eylül ayı toplantısı yapıldı.
HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında yapılan toplantıda 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında şu maddeler yer aldı:
Antakya ve Defne ilçe merkezlerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergahları revize edildi.
Kumlu Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları'nın(MTSK) ilk kez güzergahları belirlendi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
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