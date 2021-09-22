HATAY (Habermetre) - Tarih: 22 Eylül 2021, 13: 52

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturmak için çaba harcıyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların son adresi Altınözü oldu.

HBB ekipleri, Altınözü'nün Avuttepe ile Seferli mahallelerini bağlayan 2 kilometrelik yolda beton asfalt serimine başladı.

Bölgedeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını bildiren HBB ekipleri, il genlindeki beton asfalt seferberliğinin devam edeceğini ifade etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri