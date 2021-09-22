HATAY (Habermetre) - Tarih: 22 Eylül 2021, 11: 25

Kentin bereketli topraklarından elde edilen verimliliği arttırmak için çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarıma katkı sunarak üreticinin yüzünü güldürüyor.

Şehrin en önemli geçim kaynaklarından olan tarıma sağladığı destekle geçimini topraktan sağlayan vatandaşın yanında olan HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 8 ayında 65 bin 500 metrelik sulama suyu kanalını temizledi.

Ekipler, çalışmalarını meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu kırsal mahallelerde su kaybını önlemek ve suyun kanal dışına taşmasını engellemek amacıyla titizlikle yaptı.

HBB ekipleri ayrıca yaptıkları temizlikle dış etkenlerden kaynaklanan tıkanıklıkları gidererek suyun sürekli akışını sağladı.

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