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Tarih: 22 Eylül 2021, 11: 40 Hatay Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına özveriyle devam ediyor.
ANTAKYA, HATAY (Habermetre) - Tarih: 22 Eylül 2021, 11: 40
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına özveriyle devam ediyor.
Hatay halkının beklentilerine ve ihtiyaçlarına ivedilikle cevap veren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Antakya oldu.
Antakya Tahtaköprü Mahallesi'nde sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, Hatay halkına yakışan çalışmaların altına imza atmaya devam edeceklerini belirtti.
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