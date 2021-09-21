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Tarih: 21 Eylül 2021, 10: 58Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü beton asfalt serim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Tarih: 21 Eylül 2021, 10: 58Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü beton asfalt serim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Ulaşımın daha güvenli ve modern bir şekilde sağlanması amacıyla hizmetlerini yürüten HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Defne'nin en işlek noktalarından birindeki çalışmasını kısa sürede tamamladı. Ekipler, geçen günlerde Maksim Bulvarı ile Armutlu Semt Pazarı arasındaki güzergahta başlattığı beton asfalt serimini gece saatlerinde tamamladı. Antakya ve Defne ilçeleri için önemli bir geçiş noktası olan yolun asfalt serim kısa sürede bitiren ekipler, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına Hatay'ın 15 ilçesinde devam ettiklerini belirtti

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