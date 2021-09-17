Tarih: 17 Eylül 2021, 21: 16Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, çözüm ortağı olarak adlandırdığı muhtarlar ve mahalle sakinleri ile görüşmelerine devam ediyor. Kırıkhan ziyaretinde ilk olarak mahalle muhtarları ile görüşen Başkan Savaş, ilçede yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi vererek onlarla fikir alışverişinde bulundu. Lütfü Savaş, ziyaretinin devamında Kırıkhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde şoförler ile buluştu, görüş ve önerileri dinledi. Daha sonra mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Lütfü Savaş, HBB'nin Özkızılkaya ve Baldıran mahalleleri bağlantı yolunda yaptığı 11 kilometrelik beton asfalt yolun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Savaş, "Uzun yıllardır bekleyen yolumuz sonunda asfaltlandı. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yolu kullanacak olan tüm hemşehrilerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri durmadan devam edecek. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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